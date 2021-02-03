В США назвали самый опасный самолет России 

Российские специалисты работают над созданием тяжелого истребителя-перехватчика Миг-41 — этот «космический» самолет может представлять для потенциального противника даже большую опасность, чем истребитель пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО — «Уголовник»).

Как отмечают эксперты американского военного журнала Military Watch, МиГ-41 сочетает в себе сильные стороны советских перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, но значительно превосходит их с помощью технологий следующего поколения.

МиГ-41 будет гиперзвуковым самолетом, скорость которого выше 5 Махов (более 6 тыс. км/час), он будет использовать гиперзвуковые боеприпасы дальнего действия.

Ожидается, что самолет сможет работать на высотах, намного превышающих даже показатели МиГ-25, летать в ближнем космосе (то есть на высоте, превышающей 20 км) и угрожать спутникам противника.