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В США назвали самый опасный самолет России 

Инвест-Форсайт и ещё 2 2 часа назад
В США назвали самый опасный самолет России
Фото: © РИА Новости, Григорий Сысоев
Российские специалисты работают над созданием тяжелого истребителя-перехватчика Миг-41 — этот «космический» самолет может представлять для потенциального противника даже большую опасность, чем истребитель пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО — «Уголовник»).
Как отмечают эксперты американского военного журнала Military Watch, МиГ-41 сочетает в себе сильные стороны советских перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, но значительно превосходит их с помощью технологий следующего поколения.
МиГ-41 будет гиперзвуковым самолетом, скорость которого выше 5 Махов (более 6 тыс. км/час), он будет использовать гиперзвуковые боеприпасы дальнего действия.
Ожидается, что самолет сможет работать на высотах, намного превышающих даже показатели МиГ-25, летать в ближнем космосе (то есть на высоте, превышающей 20 км) и угрожать спутникам противника.
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Армия , Су-57 , НАТО
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