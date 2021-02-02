Вице-адмирал РФ призвал проучить эсминец США в Черном море

«Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? На Тихоокеанском флоте США в наглую влезли в территориальные воды», — рассказал «Национальной службе новостей» Святашов. Он подчеркнул, что против развязывания войны, однако американские моряки должны понять, что у России есть адекватный ответ на их действия. «За такие вещи на улицах говорят: пойдем поговорим. Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое», — подчеркнул вице-адмирал.