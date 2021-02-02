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В Приморье большой десантный корабль унесло ветром в море 

runews24.ru 27 минут назад
В Приморье большой десантный корабль унесло ветром в море
Фото: из открытых источников
О происшествии сообщила 1 февраля пресс-служба Восточного военного округа Тихоокеанского флота. Штормовая погода в регионе стала причиной того, что 29 января большой десантный корабль «Александр Николаев» оторвало ветром от пирса. Его вынесло течением к острову Путятина, где он упёрся в прибрежный лёд.
Как сообщает пресс-служба ВВО корабль был заведён вспомогательными флотом на мель и как только позволила погода БДК отшвартовали к пирсу, на это понадобилось три дня. Происшествие обошлось без жертв.
Большой десантный корабль «Александр Николаев» не входит в состав ВМФ России, он находится в резерве.
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