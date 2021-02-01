Руководство ДНР: следующий обмен пленными с Киевом «очень далеко»

Очередной этап обмена пленными между ДНР и Киевом «очень далеко», заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова. Ее слова приводит РИА «Новости».
Она отметила, что первая встреча в текущем году результатов не принесла.
«Проблема все та же, она не новая. Это прекращение уголовного преследования лиц, которые были обменяны в 19-20 году», — рассказала Морозова.
Она также заявила, что киевским властям следует «вернуться к этим обязательствам, для того чтобы завершить процедуры обмена».
«После этого мы сможем начать подготовку нового этапа обмена», — сказала она.
Омбудсмен отметила, что на текущий момент «это очень и очень далеко».
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявление полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Натальи Никоноровой и Владислава Дейния о проведении передачи удерживаемых лиц Киеву со стороны самопровозглашенных республик.