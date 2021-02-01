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Москва

В ДНР заявили, что следующий обмен пленными с Киевом «очень далеко» 

Газета.Ru 45 минут назад
Руководство ДНР: следующий обмен пленными с Киевом «очень далеко»
Фото: РИА Новости
Очередной этап обмена пленными между ДНР и Киевом «очень далеко», заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова. Ее слова приводит РИА «Новости».
Она отметила, что первая встреча в текущем году результатов не принесла.

«Проблема все та же, она не новая. Это прекращение уголовного преследования лиц, которые были обменяны в 19-20 году», — рассказала Морозова.

Она также заявила, что киевским властям следует «вернуться к этим обязательствам, для того чтобы завершить процедуры обмена».

«После этого мы сможем начать подготовку нового этапа обмена», — сказала она.

Омбудсмен отметила, что на текущий момент «это очень и очень далеко».
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Армия , Дарья Морозова , Леонид Кравчук , Наталья Никонорова , РИА Новости
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