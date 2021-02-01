Российский адмирал прокомментировал полет Су-24 рядом с эсминцем США 

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По его словам, действия самолета не нарушили никаких международных правил, так как совершались в нейтральном воздушном пространстве.

«Нормальная практика. Летаем в нейтральном воздушном пространстве как хотим. Что касается низкой высоты — посмотрите на мастерство наших летчиков», — отметил адмирал.

Он также рассказал, что в Черном море находятся уже три корабля США, водоизмещение которых больше, чем положено Конвенцией Монтре.

«Американцы нарушают, и мы будем им щекотать нервишки», — заявил Комоедов.

Ранее шестой флот ВМС США в своем Twitter опубликовал видео с полетом российского истребителя Су-24 возле американского эсминца «Дональд Кук».