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Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Проект модернизации Су-30МКИ для Индии перешел на этап обсуждения
Фото: Twitter
Проект модернизации многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Индии, находится на стадии обсуждения. Об этом на выставке Aero India 2021 сообщил ТАСС глава делегации АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Корнев.

"Проект находится на стадии обсуждения, российская сторона готова предложить Индии современный модернизационный пакет", — сказал Корнев.

"Учитывая многолетний опыт совместной работы и уникальную для мирового рынка степень кооперации между промышленностью наших стран, полагаем, что индийские предприятия выразят желание участвовать в модернизации собираемых на мощностях корпорации HAL (Hindustan Aeronautics Limited) истребителей Су-30МКИ", — добавил он.

Индия является крупнейшим в мире оператором экспортно-ориентированных многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ и неоднократно выражала намерение провести их масштабную модернизацию. Соответствующий проект получил в индийских СМИ обозначение Super Sukhoi. Предполагается, что он существенно повысит боевые возможности ВВС Индии.
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Комментарии
Армия , Сергей Корнев , Ростех , Рособоронэкспорт , ИТАР-ТАСС , Бангалор , Индия , Насик
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