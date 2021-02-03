Проект модернизации Су-30МКИ для Индии перешел на этап обсуждения

"Учитывая многолетний опыт совместной работы и уникальную для мирового рынка степень кооперации между промышленностью наших стран, полагаем, что индийские предприятия выразят желание участвовать в модернизации собираемых на мощностях корпорации HAL (Hindustan Aeronautics Limited) истребителей Су-30МКИ", — добавил он.