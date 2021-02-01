«Бумеранги» впервые представят на индийской выставке 

«Колесные бронетранспортеры К-16 и БМП К-17 на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформе «Бумеранг» получили все необходимые официальные документы для продвижения на зарубежный рынок, в частности Рекламные паспорта и паспорта экспортного облика. Учитывая большой интерес, проявленный к машинам со стороны потенциальных зарубежных заказчиков, совместно с АО «Рособоронэкспорт» машины будут представлены в индийском городе Бангалор на международном авиасалоне Aero India 2021. Кроме того, планируется провести ряд переговоров с заинтересованными сторонами», — отметил Красовицкий.