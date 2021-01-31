Северный флот получил уникальный десантный корабль «Петр Моргунов»

Северному флоту передали большой десантный корабль «Петр Моргунов». В ноябре его госиспытания успешно завершились, пишет РИА Новости

БДК усилит соединение десантных кораблей и в основном будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Большие десантные корабли этого типа предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29.

Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.