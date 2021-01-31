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Северный флот получил уникальный десантный корабль 

BFM.RU 27 минут назад
Северный флот получил уникальный десантный корабль «Петр Моргунов»
Фото: ТАСС
Северному флоту передали большой десантный корабль «Петр Моргунов». В ноябре его госиспытания успешно завершились, пишет РИА Новости.
БДК усилит соединение десантных кораблей и в основном будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
«Петр Моргунов» — первый серийный корабль проекта 11711.
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Большие десантные корабли этого типа предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29.
Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
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Армия , Петр Моргунов , НАТО , РИА Новости
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