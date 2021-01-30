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ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» С-400
Фото: northropgrumman.com
Бывший помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер за сутки до своего увольнения в беседе с журналом Aviation Week & Space Technology раскрыл подробности создания стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, называемого «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

«Я думаю, что большинство людей в Пентагоне, которые разбираются в программе [создания самолета] и вчитываются в детали, были удивлены тому, что мы придерживались графика так, как и должны, и я ожидаю, что мы доберемся до цели тогда, когда первоначально прогнозировалось», — заявил бывший чиновник, комментируя перенос сроков первого полета бомбардировщика с декабря 2021 года на лето 2022-го.

По его словам, в первом летном образце B-21 Raider не будет «ничего экспериментального», а представление о серийном самолете будет получено уже к первому полету стратегического бомбардировщика. По словам Ропера, переход к полномасштабному производству самолета не займет много времени. Специалист утверждает, что по методам разработки B-21 Raider отличается от истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.
В январе журнал Popular Mechanics заявил, что B-21 Raider может стать «самым крутым» самолетом в мире.
В сентябре 2020 года Ропер сообщил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.
Согласно открытым данным, ВВС США планируют получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов. Данные стратегические бомбардировщики должны заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit.
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Армия , Уилл Ропер , Пентагон , США
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