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Москва

Американские эксперты назвали сценарий удара НАТО по Калининграду 

РИА Новости 1 час назад
Сценарий "превентивного" удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение четырех основных целей российской армии в этом регионе. Об этом пишет Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра.
В этом сценарии польская армия, входящая в состав НАТО, должна нейтрализовать российские баллистические ракеты "Искандер", чтобы не дать Москве возможность вести "ограниченную ядерную войну". Для этого предлагается использовать опыт уничтожения иракских "Скадов" Р-17 во время войны в Персидском заливе.
Силам альянса также необходимо нанести ущерб инфраструктуре порта Балтийск и присутствующим там кораблям Балтийского флота, чтобы предотвратить любые ответные действия.
Ключевое препятствие для захвата Калининградской области — это российские системы ПВО С-400. Они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и угрожают любой поддержке с воздуха со стороны НАТО, поэтому системы также нужно уничтожить. По словам эксперта, польские ВВС работают над этой проблемой, но ее решение "может занять какое-то время".
После устранения всех препятствий, альянсу необходимо "ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии".
По словам автора статьи, скорость и внезапность играют в этой операции существенную роль. Начальные позиции польской армии для наступления на Калининградскую область непростые. Силам, сосредоточенным на границе с Россией, предстоит пересечь местность, полную густых лесов и озер. В стремительном наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат. Тем не менее, передислокация российской артиллерии из города Гусев и концентрированные артиллерийские удары могли бы эффективно затормозить продвижение частей польской армии еще до пересечения границы.
Последним шагом к "решительной победе" и "достижению стратегических целей" станет уничтожение оставшихся российских силовых элементов в регионе. Несмотря на описанный сценарий, автор статьи приходит к выводу, что на данный момент полномасштабная война в Калининградской области маловероятна.
НАТО и США готовятся к «штурму» Калининграда
Американские СМИ называют Калининград "кошмаром НАТО", а представители США и альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" область в случае конфликта с Россией. Военнослужащие НАТО на учениях отрабатывают штурм Калининграда.
Российские военные эксперты назвали фантазиями любые высказывания о возможности захватить этот регион страны без последствий для НАТО. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил в регионе не имеют особого значения. По словам министра обороны Сергея Шойгу, страна находится под надежной защитой.
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Армия , Видео , НАТО
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