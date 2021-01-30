Военнослужащие США перепутали антифриз с алкоголем

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В Техасе госпитализированы 11 военнослужащих Сухопутных войск США после отравления антифризом, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей армии.

Инцидент произошел после того, как солдаты базы Форт Блисс завершили 10-дневные учения.

"Согласно первоначальным данным, военнослужащие употребили данное вещество, полагая, что пьют алкогольный напиток. Правила Армии и "Форт Блисс" запрещают употребление алкоголя во время учений, — говорится в заявлении. — Первоначальная токсикологическая экспертиза показала, что солдаты отравились этиленгликолем".

База Форт Блисс является местом расположения 1-й бронетанковой армейской дивизии, в которой служат около 17 тыс. человек.