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Москва

Саудовская Аравия может купить оружие у России из-за отказа США 

Газета.Ru 28 минут назад
Саудовская Аравия захотела купить С-400
Фото: РИА Новости
Саудовская Аравия может заинтересоваться российским оружием после того, как США временно заморозили ей продажу вооружения. Об этом пишет National Interest.
Как отмечает журнал, Эр-Рияд хотел бы приобрести зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400 «Триумф», которую пытался купить еще в 2017 году.
Кроме того, Саудовскую Аравию интересуют истребители Су-35С, автоматы АК-103, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, а также противотанковый ракетный ракетный комплекс «Корнет».
Ранее стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена временно прекратила выполнение сделок по продаже оружия, заключенных при экс-президенте Дональде Трампе.
Так, были заморожены продажи самолетов F-35 и ударных беспилотников в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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Армия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация США , Саудовская Аравия , США
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