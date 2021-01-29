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ОАК показал кадры с первым серийным истребителем Су-57 

ТАСС и ещё 6 20 минут назад
ОАК показал кадры с первым серийным истребителем Су-57
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) опубликовала кадры производства и полета первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
Сегодня на Едином дне приемки министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили, что истребитель такого типа уже изготовлен и передан Минобороны России по государственному контракту на поставку 76 машин.
По информации корпорации, на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина — филиале компании "Сухой", продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа.
Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Сухой , Министерство обороны , Ростех , КнААЗ им. Ю.А. Гагарина , ОАК , Гагарин , Смоленская Область
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