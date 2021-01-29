ОАК показал кадры с первым серийным истребителем Су-57 

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Сегодня на Едином дне приемки министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили, что истребитель такого типа уже изготовлен и передан Минобороны России по государственному контракту на поставку 76 машин.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.