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Американцам посоветовали готовиться к худшему в войне с РФ 

News.ru 17 минут назад
Соединённым Штатам Америки стоит готовиться к худшему сценарию развития событий в случае войны с РФ, считает армейский эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайн Кларк. По его мнению, если боевые действия начнутся, то РФ и Китай сконцентрируют внимание на вооружении и усилении обороноспособности техники.
Поэтому такие привычные для Белого дома принципы ведения войны, как приспосабливаемость и устойчивость, отойдут на второй план. Кроме того, аналитик обеспокоен неподготовленностью ВС США к борьбе против нерегулярных соединений, пишет журнал Forbes.
Он рекомендовал Вашингтону прибегнуть к блокаде и карантину союзных территорий, а также к запрещающим операциям на море и в воздухе. Кларк также советует сделать акцент на поиске информации и принятии решений. Однако подобные методы ещё недостаточно хорошо изучены Пентагоном, поэтому подобные сценарии являются худшими для США.
Если Министерство обороны [США] не пересмотрит свои сценарии и не перераспределит силы, успех КНР и РФ в «серой зоне» в Южно-Китайском море или в Крыму могут стать нормой, — считает эксперт.
По его словам, было бы обидно проиграть РФ и КНР из-за неучтённых мелочей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, что и год назад. Они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи», сообщила в ходе онлайн-церемонии глава организации «Бюллетень учёных-атомщиков» Рейчел Бронсон.
В 2018 и 2019 годах «часы Судного дня» были установлены на отметке в две минуты до времени икс. В 2020 году стрелки перевели вперёд на 20 секунд, они показывают 23:58:20.
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Комментарии 6
Армия , Видео , Рейчел Бронсон , Министерство обороны , Пентагон , Forbes
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