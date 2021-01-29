Украина отказалась принимать пленных из ДНР и ЛНР 

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По словам Кравчука, республики должны освободить удерживаемых в одностороннем порядке, а проводить обмен пленными Киев намерен только в устоявшемся формате.

«Это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц», — сказал глава делегации.

Он добавил, что украинским властям до сих пор не известны личности пленников, а официально Донецк и Луганск провести обмен пленными отказались.

С инициативой в одностороннем порядке передать Киеву удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука ранее выступили полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова Владислав Дейнего . В ответ глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, это вопрос Украины».