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Москва

Хорошее железо: в России оценили похищенный американцами «Панцирь-С1» 

News.ru и ещё 3 8 минут назад
Названы последствия для России от похищения американцами «Панциря»
Фото: РИА Новости
Похищение американскими военными в Ливии российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С1» не будет иметь для РФ негативных последствий. Об этом заявил вице-президент Академии военных наук Сергей Модестов.
По его словам, экспортный вариант ЗРК, попавший в руки американцев, подготовлен к подобным ситуациям, и это «железо» отличается от техники, принятой на вооружение в России, сообщает «Интерфакс».

Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть «Панцири» в таком экспортном исполнении, — пояснил Модестов.

Он отметил, что к тому времени, когда американцы что-то поймут про «Панцирь», Россия уже уйдёт далеко вперёд.
США похитили в Ливии российский «Панцирь»
Похожей точки зрения придерживается генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. По его словам, трофеи являются частью войны, иногда «и нам что-то достаётся».

Американцам придётся долго изучать «Панцирь» и долго думать, чтобы сделать копию, — подчеркнул отставной офицер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пентагону известно о статье британского издания The Times про похищение США в Ливии комплекса «Панцирь-С1». Об этом заявила представитель Пентагона Джессика Макналти. Подтверждать или опровергать данные о краже ЗРК представитель военного ведомства США не стала.
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Комментарии 2
Армия , Оружие , Айтеч Бижев , Академия военных наук , Пентагон , Интерфакс , Ливия , США
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