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Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии 

RT на русском и ещё 7 13 часов назад
Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии
Фото: РИА Новости
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух с целью сопровождения самолёта-разведчика ВВС Норвегии.

«29 января 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — цитирует РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что цель была идентифицирована как норвежский самолёт-разведчик «Флакон-20».
Экипаж российского МиГ-31 сопроводил самолёт норвежских ВВС над акваторией Баренцева моря.
29 ноября 2020 года Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате двух российских самолётов Ту-142, которые совершали полёт рядом с воздушным пространством Соединённого Королевства.
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Армия , Войска , НЦУО РФ , РИА Новости , Норвегия , Великобритания
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