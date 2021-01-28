В Японии анонсировали создание ракеты для удара по России

Правительство Японии увеличит дальность ракет из-за аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила газета Mainichi Shimbun.

В настоящий момент противокорабельная ракета 12 типа «Хитонисики» может пролететь 200 километров. Как пишет издание, власти планируют увеличить радиус до 1500 километров. Также разработчики хотят сделать так, чтобы радары не могли ее засечь. На эти цели выделены 33,5 млрд иен ($320 млн).

«Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии — благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР», — говорится в статье.

Япония модернизирует вооружение из-за того, что США в феврале 2019 года вышли из ДРСМД.