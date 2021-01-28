Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: Япония выделит $320 млн на ракету для удара по России 

Газета.Ru 47 минут назад
В Японии анонсировали создание ракеты для удара по России
Фото: РИА Новости
Правительство Японии увеличит дальность ракет из-за аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила газета Mainichi Shimbun.
В настоящий момент противокорабельная ракета 12 типа «Хитонисики» может пролететь 200 километров. Как пишет издание, власти планируют увеличить радиус до 1500 километров. Также разработчики хотят сделать так, чтобы радары не могли ее засечь. На эти цели выделены 33,5 млрд иен ($320 млн).

«Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии — благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР», — говорится в статье.

Япония модернизирует вооружение из-за того, что США в феврале 2019 года вышли из ДРСМД.
Россия и США продлят договор о ядерной безопасности на условиях Москвы
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Газета.Ru: последние новости
В США бомбардировщик B-21 Raider назвали "самым крутым" самолетом в мире В США бомбардировщик B-21 Raider назвали "самым крутым" самолетом в мире Байден приостановил продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию Байден приостановил продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию Пентагон положительно оценил желание Байдена продлить ДСНВ Пентагон положительно оценил желание Байдена продлить ДСНВ
Комментарии 229
Армия , В мире , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение