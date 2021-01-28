«Ангара» сможет выводить на орбиту до 23 тонн полезной нагрузки

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Недавний запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» подтвердил возможность выведения на низкую орбиту полезной нагрузки массой до 23 тонн. Об этом сообщил в пятницу в ходе Единого дня приемки военной техники заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Запуском ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» в рамках летно-конструкторских испытаний подтверждена возможность выведения полезной нагрузки до 23 тонн», — сказал он.

«Ангара» — семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов — от легкого до тяжелого: легкие — «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.