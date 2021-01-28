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Американский эсминец Porter проведёт учения в Чёрном море 

RT на русском 1 час назад
Эсминец США проведёт учения в Чёрном море
Фото: Reuters
Эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море, сообщает посольство США на Украине.

«Эсминец ВМС США «Портер» движется… к Чёрному морю, где проведёт операции по поддержанию морской безопасности в регионе», — говорится в сообщении американского диппредставительства в Twitter.

Ранее в Национальном центре управления обороной России заявили, что силы Черноморского флота следят за эсминцем США Donald Cook, который зашёл в Чёрное море.
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Армия , НЦУО РФ
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