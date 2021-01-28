Эсминец США проведёт учения в Чёрном море

СЕНСАЦІЯ: Есмінець ВМС США «Портер» рухається протоками до Чорного моря, де проведе операції з підтримки морської безпеки у регіоні. Кораблі ⚓️ та літаки ✈️ ВМС США @USNavy регулярно діють у Чорному морі задля підтримки наших союзників і партнерів по НАТО!#PartnershipStrong https://t.co/n7WizwF70I— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 28, 2021