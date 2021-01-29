Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 29 января 2021
В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море
Фото: Reuters
Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США «Портер» в Черное море и объяснила проводимые союзниками по НАТО учебные операции в регионе «продолжающимся наращиванием военной мощи» России.

«Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: «Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника — Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина — близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России) сообщили, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота.
В свою очередь посольство США в Украине информировало, что эсминец ВМС США проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Ранее в Черное море вошел также американский боевой корабль «Дональд Кук» и судно обеспечения «Ларами».
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Впервые раскрыты характеристики ракетного комплекса «Ярс» Впервые раскрыты характеристики ракетного комплекса «Ярс» Донбасс обозначил выход из украинского тупика Донбасс обозначил выход из украинского тупика США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии
Комментарии 106
Армия , Войска , Министерство обороны , НЦУО РФ , НАТО , РИА Новости , Киев , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение