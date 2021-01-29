В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море 

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США «Портер» в Черное море и объяснила проводимые союзниками по НАТО учебные операции в регионе «продолжающимся наращиванием военной мощи» России.
«Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: «Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника — Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина — близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России) сообщили, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота.
В свою очередь посольство США в Украине информировало, что эсминец ВМС США проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Ранее в Черное море вошел также американский боевой корабль «Дональд Кук» и судно обеспечения «Ларами».