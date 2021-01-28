Черноморский флот взял под наблюдение эсминец США

Вооружённый крылатыми ракетами эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Porter зашёл в Чёрное море, за ним следят силы Черноморского флота.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19:00 28 января 2021 года в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.
Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море. Об этом сообщило посольство США на Украине.