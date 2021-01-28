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Черноморский флот отслеживает перемещение американского эсминца Porter 

RT на русском и ещё 10 54 минуты назад
Черноморский флот взял под наблюдение эсминец США
Фото: Reuters
Вооружённый крылатыми ракетами эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Porter зашёл в Чёрное море, за ним следят силы Черноморского флота.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19:00 28 января 2021 года в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море. Об этом сообщило посольство США на Украине.
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Армия , НЦУО РФ , РИА Новости , Киев , Республика Крым , США
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