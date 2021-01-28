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Обновленный Abrams оказался слишком тяжел для Европы 

Российская Газета 1 час назад
Обновленный Abrams оказался слишком тяжел для Европы
Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
Армия США сообщила о подготовке модернизированного танка M1A2 SEPv3 Abrams к артиллерийским испытаниям на техасском полигоне Форт Худ. Новая версия получилась тяжелее прежних, что ставит под сомнение ее использование — особенно в Европе.
"Модернизация Abrams вызывает проблемы с пригодностью. Рост массы ограничивает тактическую транспортабельность танка. Современные эвакуационные машины, тактические мосты и транспортеры не рассчитаны на новую версию Abrams", — приводит Defence News слова директора Пентагона по эксплуатационным испытаниям и оценке. Тем не менее по документам военного ведомства обновленный танк пригоден для транспортировки перечисленной техникой.
Увеличение веса танков и других боевых машин вызывает особое беспокойство в свете перспектив их эксплуатации в Восточной Европе, где дороги и мосты имеют ограничения по весу.
Первые модернизированные танки Abrams поступили на войсковые испытания осенью 2020 года. Машина получила более мощную энергоустановку для питания новых систем, новые боеприпасы с программируемым взрывателем, улучшенные прицелы и систему управления огнем. При этом масса танка выросла до 62,5 тонны.
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Армия , Министерство обороны , Пентагон
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