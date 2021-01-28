ВМС Таиланда получат пять российских комплексов «Джигит» 

Об этом сообщает Центр анализа мировой торговли оружием со ссылкой на издание Таиланда Aagth1.blogspot.com . Здесь добавили, что приобретут "Джигит" для комплектования подразделений морской авиации и береговой обороны ВМС Таиланда. Бюджет — 8,2 миллиона долларов.

"Джигит" — опорно-пусковая установка. Ее используют для пуска двух ракет из переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" или "Игла-С".

ОПУ не имеет аналогов по способности вести залповые пуски зенитных ракет ПЗРК. Время развертывания на боевой позиции — 180 секунд, время перевода из сложенного положения в боевое — 30 секунд. В расчете — один военнослужащий.