С-400 заступили на боевое дежурство в Самарской области 

«Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности [зенитного ракетного] полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения», — заявил командующий 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майор Владимир Мельников, передает ТАСС.