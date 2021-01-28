Занятия снайперов ЮВО показали на видео 

"Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа в Ростовской области отработали скрытное передвижение и маскировку с использованием табельных и подручных средств. Особое внимание уделялось применению тепловизионного прицела, выбору и оборудованию позиций, разведке целей и определению дальности до них.

Также стрелки вели прицельный огонь из закрытых и подвижных огневых позиций по мишеням на расстоянии от 500 до 1300 м в сложных физико-географических условиях днем и ночью, применяя также средства борьбы с беспилотными средствами разведки условного противника", — говорится в комментарии к видео.