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Москва

Занятия снайперов ЮВО показали на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с учений снайперов мотострелкового соединения Южного военного округа в Ростовской области.
"Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа в Ростовской области отработали скрытное передвижение и маскировку с использованием табельных и подручных средств. Особое внимание уделялось применению тепловизионного прицела, выбору и оборудованию позиций, разведке целей и определению дальности до них.
Также стрелки вели прицельный огонь из закрытых и подвижных огневых позиций по мишеням на расстоянии от 500 до 1300 м в сложных физико-географических условиях днем и ночью, применяя также средства борьбы с беспилотными средствами разведки условного противника", — говорится в комментарии к видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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