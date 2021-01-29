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Москва

Советник Байдена назвал продление ДСНВ «только началом» 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Советник Байдена назвал продление ДСНВ «только началом»
Фото: Reuters
Советник американского лидера Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это только начало переговоров с Россией. Такое мнение он высказал в ходе мероприятия Института мира США.

«Это только самое начало серьезных и последовательных переговоров по всему спектру ядерных вызовов и угроз за рамками ДСНВ», — сказал Салливан.

По его словам, дальнейшие переговоры с Москвой коснутся и других вопросов безопасности.
Советник президента отметил, что Россия представляет угрозу США по многочисленным измерениям.

«Часть доставшегося мне наследия в действительности заключается в необходимости отвечать эффективно на некоторые эти угрозы и вызовы», — заявил он.

О продлении ДСНВ договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 января.
В пятницу, 29 января, Путин подписал закон о продлении договора.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.
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Комментарии
Армия , Джейк Салливан , Джозеф Байден , Владимир Путин , Москва , США
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