Киев продаст крейсер «Украину»

Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил в интервью газете "День" вице-премьер Олег Уруский.
Чиновник назвал корабль знаменем, переходящим от одного кабмина к другому. Он подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота.
"Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место", — признал Уруский.
Он сообщил, что с корабля снимут вооружение, после чего выставят на продажу. Если покупателя найти не удастся, крейсер утилизируют.
"Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины. В Киеве решили его переименовать.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки закончить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.