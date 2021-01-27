Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Киев продаст «Украину» 

РИА Новости 1 час назад
Киев продаст крейсер «Украину»
Фото: РИА Новости
Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил в интервью газете "День" вице-премьер Олег Уруский.
Чиновник назвал корабль знаменем, переходящим от одного кабмина к другому. Он подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота.

"Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место", — признал Уруский.

Он сообщил, что с корабля снимут вооружение, после чего выставят на продажу. Если покупателя найти не удастся, крейсер утилизируют.
"Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины. В Киеве решили его переименовать.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки закончить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Последние новости
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса
Комментарии 1
Армия , Олег Уруский , Министерство обороны , Правительство Украины
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
01:19
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
Происшествия
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение