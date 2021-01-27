Киев продаст крейсер «Украину»

Чиновник назвал корабль знаменем, переходящим от одного кабмина к другому. Он подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота.

"Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место", — признал Уруский.

Он сообщил, что с корабля снимут вооружение, после чего выставят на продажу. Если покупателя найти не удастся, крейсер утилизируют.

"Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины. В Киеве решили его переименовать.