Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Российские военнослужащие обучат специалистов из Таджикистана 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Российские военные обучат специалистов из Таджикистана
Фото: РИА Новости
Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане приступили к обучению специалистов для Вооруженных сил республики, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
На полигонах Ляур и Самбули началась подготовка 500 таджикистанских специалистов. Российские военнослужащие обучат своих коллег по 14 военным специальностям.
Обучение пройдет на протяжении трех месяцев. По итогам курсанты сдадут экзамен и примут участие в стрельбах из штатного вооружения. Военнослужащие получат специальности водителя и оператора танка Т-72, командира реактивной системы залпового огня «Град», наводчика самоходного артиллерийского орудия «Гвоздика» и другие.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе мотострелковые подразделения 201-й военной базы в Таджикистане провели антитеррористические военные учения. В маневрах приняли участие 600 человек.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
ИА Regnum: последние новости
Танковый экипаж из Бурятии попал в Книгу рекордов Гиннесса Танковый экипаж из Бурятии попал в Книгу рекордов Гиннесса Столкновение между военными на границе Индии и Китая: более 20 раненых Столкновение между военными на границе Индии и Китая: более 20 раненых Глава Пентагона резко высказался об американском истребителе F-35 Глава Пентагона резко высказался об американском истребителе F-35
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение