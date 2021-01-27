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Москва

Военный эксперт назвал ракету «Гром-Э» перспективной разработкой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Военный эксперт назвал ракету «Гром-Э» перспективной разработкой
Фото: Вечерняя Москва
Высокоточное поражение целей и компактность стали главными преимуществами управляемой ракеты «Гром-Э». Так считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он рассказал корреспондентам Nation-News.ru.

— Основной плюс комплекса — высокоточное поражение целей. При этом он имеет достаточно компактные размеры, позволяющие использовать его как на истребителях пятого поколения, так и на новых российских ударных беспилотниках, — отметил эксперт.

Он также пояснил, что задачей любого управляемого оружия маленьких габаритов является обладание большей точностью и надежностью. По мнению Коротченко, это соблюдено при разработке «Грома-Э».

— «Гром-Э» — это перспективная разработка с элементами искусственного интеллекта, — подчеркнул спикер.

Ранее стало известно, что проходят испытания ракеты «Гром-Э» тяжелым ударным беспилотником «Охотник».
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Армия , Игорь Коротченко , Журнал "Национальная оборона" , США
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