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Россия заместила импортные матрицы 

Lenta.ru 22 минуты назад
Россия заместила импортные матрицы
Фото: РИА Новости
Россия импортозаместила тепловизионные матрицы, используемые, в частности, в серийном производстве бронетехники, сообщил в Telegram военный эксперт Виктор Мураховский, ссылаясь на документ Минобороны России «О порядке введения тепловизионных камер отечественного производства в прицельные комплексы изделий Т-72БЗМ, Т-80БВМ…».
По его данным, современные охлаждаемые модули формирования тепловизионного видеосигнала (МФТВ) ближнего инфракрасного диапазона (3-5 микрометров) разрешением 640 на 512 элементов на основе антимонида индия производят в России. Налажен выпуск матриц разрешением 640 на 480 элементов на основе аморфного кремния.
Также в России имеется производство МФТВ дальнего инфракрасного диапазона (в данном случае — 8-10 микрометров) с матрицами разрешением 640 на 512 элементов на основе кадмия-ртути-теллура.
Автор отмечает, что на МФТВ ближнего инфракрасного диапазона меньшее влияние оказывают атмосферные осадки (туман, дождь, снег) на прохождение излучения, но у них хуже дальность. Дальний диапазон (8-14 микрометров) имеет лучший коэффициент пропускания атмосферы.
Согласно Мураховскому, для производства российской бронетехники используются МФТВ ближнего инфракрасного диапазона, тогда как в авиации и на флоте обычно применяются МФТВ дальнего инфракрасного диапазона.
В октябре 2019 года врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин заявил, что российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.
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Комментарии
Армия , Дмитрий Репин , Министерство обороны , Уралвагонзавод
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