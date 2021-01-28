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Украина планирует превратить Ми-2 в палубный вертолет 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Украина превратит Ми-2 в палубный вертолет
Фото: Национальная гвардия Украины / wikimedia.org
На Украине начались работы по созданию легкого палубного вертолета. Машина предназначена для усиления береговой авиации украинского флота, а также поступит на вооружения новых корветов турецкого проекта Ada.
Как сообщает Defense Express, основой для палубного вертолета планируется сделать разработанный в 1965 году советский Ми-2.
Вертолет получит дополнительное оборудование и механизмы, в том числе складывающиеся лопасти. Предполагается также "тотальная цифровизация" всех систем.
Как ожидается, палубный вертолет будет разработан в двух версиях: противолодочной и поисково-спасательной. Первый летный образец должен быть построен до конца 2021 года.
Напомним, что в 2015 году украинские конструкторы представили образец ударного вертолета Ми-2МСБ-В. На легкий вертолет советской разработки навесили блоки неуправляемых ракет и пару автоматических гранатометов, в салоне появился 7,62-миллиметровый пулемет, на хвостовой балке — прикрученная хомутами обойма с тепловыми ловушками.
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2 был разработан в СССР. Первый полет машина совершила в 1965 году и производилась до 1992 года. Параллельно с Советским Союзом Ми-2 производился и в Польше, там возникла первая боевая модификация Ми-2УРП: с пушкой, двумя пулеметами и четырьмя противотанковыми ракетами.
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Армия , Киев
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