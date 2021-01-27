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В России завершили испытания первой электрической торпеды 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России завершили испытания первой электрической торпеды
Фото: РИА Новости
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды… Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ России», — передает РИА «Новости» слова Обносова в интервью газете «Военно-промышленный курьер».

Обносов подчеркнул, что в СССР подобные торпеды выпускались, но обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками.

«Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения», — добавил гендиректор.

Он не указал, какое название получила торпеда.
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Напомним, в 2018 году сообщалось, что завод «Дагдизель» построит для ВМФ России 73 электрические торпеды УЭТ-1 до 2023 года. Руководитель департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России контр-адмирал Андрей Вернигора подписал контракт на 7,2 млрд рублей с с директором «Дагдизеля» Раулем Ильясовым.
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Армия , Борис Обносов , Андрей Вернигора , Министерство обороны , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Дагдизель , РИА Новости , Forbes
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