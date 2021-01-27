В России завершили испытания первой электрической торпеды 

«В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды… Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ России», — передает РИА «Новости» слова Обносова в интервью газете «Военно-промышленный курьер».