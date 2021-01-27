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В армии США разрешили носить серьги, косички и хвосты 

Российская Газета 1 час назад
В армии США разрешили носить серьги, косички и хвосты
Фото: РИА Новости
Армия США изменила требования к внешнему виду женщин-военнослужащих. Новые стандарты позволят им носить серьги, заплетать волосы в косички или делать хвосты, использовать губную помаду и лак для ногтей.
Как заявили в командовании Вооруженными силами США, "армия должна ставить людей на первое место, развивать культуру доверия, принимать опыт и прежнюю жизнь каждого солдата и гражданского лица". Изменения были приняты после того, по стране в прошлом году прокатились массовые беспорядки, вызванные смертью чернокожего во время задержания полицейскими и последовавшими за этим обвинениями в расовой дискриминации. Армия США провела собственное расследование, и по его итогам военные пересмотрели стандарты, касающиеся внешнего вида, чтобы лучше отразить феминизацию и этническое разнообразие в своих рядах.

"Это никогда не разрешалось прежде. Действующий стандарт разрешает носить серьги только вместе со служебной или парадной формой. Впервые в истории армии США их можно будет носить с боевой формой", — отметил официальный представитель командования. Впрочем, серьги должны оставаться незаметными. К тому же их нельзя будет надевать во время учений и боевых операций.

"Стремясь предотвратить повреждение и выпадение волос из-за таких причесок, как пучок, армия одобрила более здоровые варианты причесок, которые больше включают различные естественные стили", — отметили в армии США. Прежде обязательный гладкий пучок разрешено заменить конским хвостом, если у женщины прямые волосы, или косичками, если они вьются. Но такие прически не должны мешать ношению униформы или шлема во время боевых операций.

В перечень разрешенного к использованию также вошли губная помада и лак для ногтей. Они должны быть нейтральных оттенков, экстремальные цвета по-прежнему запрещены. Кстати, лаком теперь можно пользоваться и мужчинам, работающим с различными химикатами.
Как передает cbs17.com, изменения вступят в силу 24 февраля.
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Армия , В мире , США
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