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Москва

США направили несколько ударных авианосцев в Южно-Китайское море 

Газета.Ru 54 минуты назад
США направили несколько ударных авианосцев в Южно-Китайское море
Фото: РИА Новости
США направили авианосную ударную группу в Южно-Китайское море после полета 13 китайских самолетов возле Тайваня, сообщает "Радио Sputnik".
Согласно заявлению американского Индо-Тихоокеанского командования, ударная группа во главе с эсминцем "Теодор Рузвельт" "проводит плановое развертывание в составе 7-го флота США для обеспечения свободы морей".
Операции, проводимые кораблями, включали в себя полеты с использованием самолетов и вертолетов, морские ударные учения и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс выступил с заявлением, в котором "настоятельно призвал" Пекин прекратить "военное, дипломатическое и экономическое давление" на Тайвань и вступить в конструктивный диалог с его демократически избранными представителями.
По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Китай выступил против любых официальных контактов между США и Тайванем. Ведомство предупредило, что если Штаты сохранят свою политику в отношении острова, то они "заплатят большую цену".
В 1949 году в результате гражданской войны в Китае силы Гоминьдана во главе с главой правительства Республики Китай Чан Кайши перебрались на Тайвань. С этого времени силы частично признанной республика контролируют остров, но претендует на весь Китай. Официальный Пекин считает Тайвань своей одноименной административной единицей.
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Армия , В мире , Нед Прайс , Госдеп США , Китай , Пекин , США , Тайвань
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