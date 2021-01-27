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Москва

«Купол» разрабатывает ЗРК «Тор» корабельного базирования 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
«Купол» занялся разработкой ЗРК «Тор» корабельного базирования
Фото: РИА Новости
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" станет межвидовым — на его основе создается комплекс корабельного базирования. Об этом сообщил гендиректор ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед", — рассказал Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".

По словам главы "Купола", сейчас идут работы по модернизации комплекса в целом, а также его ключевых узлов и приборов. В частности, разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т. д. "Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс", — пояснил он.
Также ведется диверсификация несущей базы — в модельном ряду планируется появление изделия на колесном плавающем шасси.

"Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины (БМ) о подлете целей с дальности до 90 км, решен целый ряд других задач", — добавил Зиятдинов.

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Армия , Журнал "Национальная оборона" , Москва
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