Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ 

26 января Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры вакцинации от коронавирусной инфекции личного состава Сызраньского вертолетного училища.

Иммунизацию прошли профессорско-преподавательский и переменный составы училища.

Училище существует с 1940, в 1998 реорганизовано в институт. С 2010 года является филиалом ВУНЦ ВВС ВВА им. Жуковского и Гагарина. В настоящее время в училище работают 10 кафедр, лаборатории, специализированные кабинеты и тренажёры. В стенах училища проходят подготовку иностранные военные специалисты из Таджикистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Китая, республики Чад, Вьетнама, Гвинеи, Бурунди, Анголы, Лаоса, Джибути, Мали, Шри-Ланки, Ливии, Монголии, Судана и Никарагуа.