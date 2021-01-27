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Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ 

Вадим Дроздов 1 час назад
26 января Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры вакцинации от коронавирусной инфекции личного состава Сызраньского вертолетного училища.
Иммунизацию прошли профессорско-преподавательский и переменный составы училища.
Училище существует с 1940, в 1998 реорганизовано в институт. С 2010 года является филиалом ВУНЦ ВВС ВВА им. Жуковского и Гагарина. В настоящее время в училище работают 10 кафедр, лаборатории, специализированные кабинеты и тренажёры. В стенах училища проходят подготовку иностранные военные специалисты из Таджикистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Китая, республики Чад, Вьетнама, Гвинеи, Бурунди, Анголы, Лаоса, Джибути, Мали, Шри-Ланки, Ливии, Монголии, Судана и Никарагуа.
Армия , Видео , Министерство обороны
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