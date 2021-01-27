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Москва

В ДСНВ могут включить новые типы ядерных вооружений 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 1 час назад
В ДСНВ могут включить новые типы ядерных вооружений
Фото: РИА Новости
Новые виды стратегических ядерных вооружений могут быть включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в ходе переговоров, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Это будет предмет диалога, который определит границы. По крайней мере появляется такая юридическая возможность», — сказал Шаманов, передает ТАСС.

Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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Комментарии
Армия , Сергей Рябков , Джозеф Байден , Владимир Шаманов , Владимир Путин , Константин Косачев , МИД , Пентагон , Госдума , Совет Федерации , Администрация США , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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