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США тревожит военная активность России в Арктике 

ТАСС 20 минут назад
США встревожила военная активность России в Арктике
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты тревожит военный аспект активности России в Арктике, несмотря на то, что Вашингтон признает наличие у Москвы всех оснований для развития деятельности в этом регионе. Такую точку зрения выразил во вторник командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

"Они являются арктической страной и вне всякого сомнения самой густонаселенной арктической страной, у них даже есть города за полярным кругом, чего на самом деле ни у кого больше нет. Так что у них есть значительные интересы там и, конечно же, в соответствии с международным правом, у них есть все основания для того, чтобы быть там", — заявил Льюис, выступая на видеосеминаре.

"Однако в ряде случаев они усиливают свои военные возможности в Арктике и районах Крайнего Севере, пытаясь сделать их зоной военного соперничества, это не соответствует общим интересам других арктических стран, и мы не можем этого допустить", — утверждал американский вице-адмирал.

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Как заявлял ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. До этого командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев также отмечал, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.
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Комментарии 2
Армия , Александр Моисеев , Эндрю Льюис , МИД , НАТО , Москва , США
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