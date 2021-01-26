США встревожила военная активность России в Арктике

"Они являются арктической страной и вне всякого сомнения самой густонаселенной арктической страной, у них даже есть города за полярным кругом, чего на самом деле ни у кого больше нет. Так что у них есть значительные интересы там и, конечно же, в соответствии с международным правом, у них есть все основания для того, чтобы быть там", — заявил Льюис, выступая на видеосеминаре.