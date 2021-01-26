Россия и США договорились продлить ДСНВ 

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", — указано в сообщении.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, депутаты ждут внесения документов и готовы в ближайшие дни приступить к работе по пролонгации соглашения.

"Обмен нотами о продлении ДСНВ — важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире", — добавил он.

Договор СНВ-3, вступивший в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.