Россия и США договорились продлить ДСНВ 

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились продлить ДСНВ-3, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", — указано в сообщении.
По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, депутаты ждут внесения документов и готовы в ближайшие дни приступить к работе по пролонгации соглашения.
"Обмен нотами о продлении ДСНВ — важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире", — добавил он.
Договор СНВ-3, вступивший в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде он не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового соглашения с привлечением Китая или на продлении СНВ с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп эту инициативу отверг.