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Россия и США договорились продлить СНВ-3 

Парламентская газета 29 минут назад
Россия и США договорились продлить СНВ-3
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ
Россия и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разгвора 26 января выразили удовлетворённость в связи с обменом соответствующими нотами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов».
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Россия и США подписали в 2010 году. Соглашение рассчитано на 10 лет, срок его действия заканчивается 5 февраля. В августе 2019 года в Вашингтоне заявили о желании переформатировать СНВ-III из двусторонних в многосторонние договорённости и неготовности продлевать документ в его нынешнем виде.
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Комментарии
Армия , Джозеф Байден , Владимир Путин , США
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