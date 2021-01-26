Россия и США договорились продлить СНВ-3 

Россия и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), президенты двух стран Владимир Путин Джо Байден в ходе телефонного разгвора 26 января выразили удовлетворённость в связи с обменом соответствующими нотами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов».

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Россия и США подписали в 2010 году. Соглашение рассчитано на 10 лет, срок его действия заканчивается 5 февраля. В августе 2019 года в Вашингтоне заявили о желании переформатировать СНВ-III из двусторонних в многосторонние договорённости и неготовности продлевать документ в его нынешнем виде.