Российские дроны заподозрили в ударах по контрабандной нефти в Сирии

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Беспилотники, предположительно принадлежащие Воздушно-космическим силам (ВКС) России , заподозрили в нанесении ударов по объектам контрабанды нефти на территории Сирии . Об этом сообщает Al Masdar News.

По данным агентства, атаке подверглись объекты в городе Тархин в провинции Алеппо, которые используются протурецкими группировками для переправки контрабандной сирийской нефти. Удары были произведены вечером в воскресенье, 24 января.

Данная атака стала вторым нападением на подобные объекты за текущий месяц. До этого контрабандные пункты джихадистов, которых поддерживает Турция, подвергались обстрелу со стороны дронов 9 января.

Как пишет Al Masdar News, вероятно, в атаках на джихадистов были задействованы ударные беспилотники «Орион».