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Российские дроны заподозрили в ударах по объектам контрабанды нефти в Сирии 

Lenta.ru 25 минут назад
Российские дроны заподозрили в ударах по контрабандной нефти в Сирии
Фото: @LastDef
Беспилотники, предположительно принадлежащие Воздушно-космическим силам (ВКС) России, заподозрили в нанесении ударов по объектам контрабанды нефти на территории Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News.
По данным агентства, атаке подверглись объекты в городе Тархин в провинции Алеппо, которые используются протурецкими группировками для переправки контрабандной сирийской нефти. Удары были произведены вечером в воскресенье, 24 января.
Данная атака стала вторым нападением на подобные объекты за текущий месяц. До этого контрабандные пункты джихадистов, которых поддерживает Турция, подвергались обстрелу со стороны дронов 9 января.
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Как пишет Al Masdar News, вероятно, в атаках на джихадистов были задействованы ударные беспилотники «Орион».
«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета). В 2019 году стало известно, что данный дрон прошел испытания в Сирии. В частности, в ударном варианте беспилотник, способный нести до четырех ракет, успешно поразил все цели. В декабре 2020 года Министерство обороны России впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте.
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Армия , Министерство обороны , МИД , Сирия , Турция , Халеб
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