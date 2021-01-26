Сапоги-пулеметы показали на видео

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Москва

Стреляющие резиновые сапоги показали на видео в Индии 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
В Индии разработали стреляющие сапоги. Автором военного изобретения стал местный инженер Шиям Шауразия. Он приделал к резиновой обуви механизм, которым можно управлять с помощью радиопульта. На создание сапог стратегического назначения Шауразия вдохновили голливудские боевики. Пока они существуют в единственном экземпляре, поскольку изобретатель сам спонсировал свое ноу-хау.
Но ожидать, что в скором времени индийскую армию оснастят стреляющей обувью, не стоит. Ведь такое вооружение может легко выйти из строя, например, если попадет в лужу.
Армия , Видео , Оружие
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