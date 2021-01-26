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Москва

Рада разрешила Зеленскому впустить на Украину иностранные войска 

News.ru 8 минут назад
Рада решила впустить на Украину иностранные войска
Фото: Reuters
Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.
Решение поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА Новости. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский.
Украинское законодательство запрещает функционирование в республике каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Кроме того, не допускается размещение иностранных военных баз. В связи с этим иностранные войска каждый раз допускают на территорию страны специальным законом по представлению президента.
Соответствующий законопроект, как писал NEWS.ru, Зеленский внёс в Раду в середине декабря 2020 года.
В текущем году должны состояться украино-американские учения Rapid Trident 2021 и Sea Breeze 2021, украино-румынские манёвры Riverine 2021, украино-польские «Три меча — 2021» и украино-британские учения Warrior Watcher 2021.
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Комментарии 5
Армия , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости
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