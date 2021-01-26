Рада решила впустить на Украину иностранные войска

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Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.

Решение поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА Новости. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский.

Украинское законодательство запрещает функционирование в республике каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Кроме того, не допускается размещение иностранных военных баз. В связи с этим иностранные войска каждый раз допускают на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Соответствующий законопроект, как писал NEWS.ru, Зеленский внёс в Раду в середине декабря 2020 года.

В текущем году должны состояться украино-американские учения Rapid Trident 2021 и Sea Breeze 2021, украино-румынские манёвры Riverine 2021, украино-польские «Три меча — 2021» и украино-британские учения Warrior Watcher 2021.