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Видео: стреляющие сапоги создали в Индии 

Российская Газета 1 час назад
В интернете появился видеоролик со стреляющими резиновыми сапогами. Изобретение изготовлено в Индии.
На видео показан мужчина, который прогуливается в резиновых сапогах с самодельным огнестрельным устройством. Судя по картинке, оружие — однозарядное, а выстрел производится с помощью радиопульта.
Применять на практике данное оружие будет затруднительно: большие формы стреляющего устройства делают его заметным.
Кроме того, оружие быстро может прийти в негодность попав в лужу или высокую траву. Скорее всего, на видео показана шуточная фантазия индийских изобретателей.
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Армия , Видео , В мире , Индия
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