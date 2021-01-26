Иностранцы признали превосходство автомата Калашникова 

Авторы YouTube-канала Russia Beyond подвергли автомат Калашникова суровым испытаниям: замораживали его, раскаляли, засыпали песком и валяли в грязи — и всякий раз российское оружие показывало безупречную работоспособность. Иностранные пользователи пришли в восторг, признав «калаш» лучшим автоматом в мире.

Ведущий Николай Литовкин взял для тестирования потомка легендарного АК-47 — штурмовую винтовку АК-74. Он поставил своей целью испытать, как оружие будет вести себя в условиях арктического холода, жаркой пустыни и влажных тропиков. Винтовку замораживали и нагревали в специальной камере, оставляли на продолжительное время под струями воды, погружали в песок и полоскали в грязи. После каждого испытания «калашников» проверяли на полигоне, оружие ни разу не дало осечки.

Подписчики канала, который в первую очередь рассчитан на англоязычных пользователей, пришли в восторг от увиденного. Они признали, что автомату Калашникова нет равных среди аналогов.

«Ak is the toughest boy to set existence («АК — самый суровый мальчик на свете» — пер.)», — написал пользователь под ником doc saaid.

«Great stuff! Kalashnikova ain't playing games («Отличная штука. Калашников в игрушки не играет» — пер.)», — добавил WooFer Nando.

«Best gun FOREVER! Glory! («Лучший автомат навсегда! Честь и хвала!» — пер.)», — подчеркнул 19 17.

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты заявили, что в России разрабатывается проект боевого железнодорожного комплекса, способного нести на себе стратегическое вооружение, под названием «Баргузин». По их мнению, грозное оружие способно заставить «застыть кровь в жилах американцев».