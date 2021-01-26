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Названы главные последствия мировой ядерной войны 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Учёные Ратгерского университета в США заявили, что масштабная ядерная война приведёт к значительному изменению климата и блокировке света, идущего от Солнца. К такому выводу исследователи пришли, смоделировав изменение климата в шести сценариях ядерной войны.
Они включали в себя конфликты между Россией и США, Пакистаном и Индией, сообщает журнал Communications Earth & Environment.

Использование ядерного оружия спровоцирует огромные пожары, из-за которых в верхние слои атмосферы попадут миллионы тонн сажи, она заблокирует солнечный свет, — считают учёные.

Также пострадает экваториальная часть Тихого океана. Там сократится популяция водорослей и уменьшится улов рыбы.
Однако наиболее катастрофичным, по мнению исследователей, может оказаться климатическое явление, которое затянется на семь лет. Речь о так называемом ядерном Эль-Ниньо, которое приведёт к тому, что между Индийским и Тихим океанами не будут выпадать осадки и начнётся похолодание.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что в настоящий момент опасения по поводу скорого начала Третьей мировой войны крайне преувеличены. Пока для развязывания масштабного конфликта нет никаких серьёзных оснований. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.
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Армия , Видео , Владимир Козин , Академия военных наук , Индия , Пакистан , США
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