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Названы пять способов засечь истребители-«невидимки» 

Ferra.ru 3 часа назад
Названы пять способов засечь истребители-«невидимки»
Фото: Ferra.ru
Обозреватель американского издания National Interest назвал пять способов засечь и уничтожить истребители-«невидимки».
Такие самолёты ещё называют стелс-самолётами. Они обладают особой конструкцией и материалами, которые позволяют сделать их менее заметными для радаров.
Обозреватель отметил, что теоретически радары с низкой пропускной способностью могут достаточно легко обнаружить «невидимку». По его словам, так, вероятно, могут делать загоризонтные радары, такие как российский «Подсолнух».
Также для поиска стелс-истребителей можно использовать технологию инфракрасного поиска (IRST), которая отслеживает тепловые сигнатуры самолёта. Однако у таких систем невелик радиус действия.
Помимо этого, заметность у некоторых истребителей возрастает при использовании оружия. Это касается, например, американских F-22 и F-35. Последний становится ещё заметнее в «режиме зверя» — так называют полную боевую загрузку во внутреннем отсеке и на внешних пилонах.
Кроме того, стелс-самолёты могут быть ликвидированы в прямом столкновении с противником в воздухе. Хоть это и маловероятно.
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