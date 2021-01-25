Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Турция скрестила танки «Алтай» с «Леопардами» 

Ferra.ru 1 час назад
Турция скрестила танки «Алтай» с «Леопардами»
Фото: The Dead District
В Турции показали гибрид закупленного у Германии танка Leopard 2A4 и новой национальной боевой машины Altay.
Как пишет «Российская газета», танки показали высокопоставленным военным чиновникам Турции на прошлой неделе. Среди образцов был Leopard 2A4 с башней от Altay. Такая конструктивная находка позволила увеличить защищённость и огневую мощь танка. Комплекс активной защиты AKKOR может перехватывать различные противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты.
Помимо этого, у танка есть датчики, способные обнаружить лазерное излучение, а ещё гранатомётная система, которая может установить аэрозольные завесы. На крыше башни установлена 12,7-мм дистанционная пулемётная установка.
После модернизации масса танка превысила 60 тонн, но мощности двигателя должно хватить.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Ferra.ru: последние новости
Первый серийный истребитель Су-57 защитит Юг России Первый серийный истребитель Су-57 защитит Юг России В США назвали преимущества российских вертолётоносцев В США назвали преимущества российских вертолётоносцев Названы самые перспективные военные самолёты России Названы самые перспективные военные самолёты России
Армия , "Российская газета" , Германия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
00:18
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
Происшествия
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
00:37
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
Происшествия
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение