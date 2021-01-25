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Австралия потратит $770 млн на разработку новейших вооружений 

ТАСС 2 часа назад
Австралия потратит $770 млн на разработку новейших вооружений
Фото: EPA
Правительство Австралии потратит 1 млрд австралийских долларов ($770 млн) на разработку нового военно-морского вооружения, включая ракеты и торпеды большой дальности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuetrs со ссылкой на министерство обороны страны.

"В рамках модернизации оборонного потенциала Австралии мы планируем в предстоящее десятилетие обеспечить австралийский военный флот современными противокорабельными ракетами большой дальности, ракетами класса "земля — воздух", торпедным и другим вооружением для поддержания контроля за акваторией у берегов Австралии", — цитирует агентство заявление министра обороны Линды Рейнолдс.

"Эти новые оборонительные возможности станут сдерживающим фактором, который обеспечит стабильность и безопасность в регионе", — подчеркнула она.
Увеличение расходов на оборону будет осуществляться в соответствии с программой модернизации Военно-морских сил Австралии. Минобороны планирует использовать эти средства для разработки зенитно-ракетных комплексов большой дальности, а также наземных противокорабельных ракет дальностью 1,5 тыс. км, уточняет Reuters.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Reuters , Австралия
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